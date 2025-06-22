İngiltere'den Flaş Hamle! Hepsini Tahliye Edecek

İngiltere, gelecek hafta İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan vatandaşlarını ve ailelerini tahliye etmeye başlayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
İngiltere'den Flaş Hamle! Hepsini Tahliye Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisini vurması sonrası İsrail-İran savaşı şiddetlendi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunduğunu bildiren İngiliz vatandaşlarıyla temasa geçileceği ve bu ülkelerden tahliye için rezervasyon portalı bağlantısı gönderileceğini açıkladı.

Bu iki ülkede yaşayan tüm İngiliz vatandaşlarına ve ailelerine nerede bulundukları hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılan açıklamada, tahliye uçuşlarına İngiliz vatandaşları ile onların vatandaş olmayan aile üyelerinin kabul edileceği ifade edildi.

İngiliz vatandaşı olmayan aile üyeleri için 6 aydan uzun İngiltere vizesi sahibi olma şartı bulunurken Dışişleri Bakanlığından uçuş saati ve yeriyle ilgili bilgi gelmeden havalimanlarına gidilmemesi uyarısı yapıldı.

İSTEYEN ÜRDÜN YA DA MISIR'A GİDEBİLECEK

Tahliye uçuşlarında ücretlerin yolcular tarafından ödeneceği hatırlatılan açıklamada, isteyen vatandaşların Ürdün ya da Mısır'a giderek oradan İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Orta Doğu'da durumun çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim için önceliktir. Bu yüzden hükümetimiz buralardan ayrılmak isteyenler için uçuşlar hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Uçuşların gelecek hafta başında yapılacağı kaydedilen açıklamada, güvenlik durumuna göre yeni uçuşlar da eklenebileceği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk TepkiDışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk TepkiDünya
Dünya Diken Üstünde! İran, ABD'ye İstanbul'dan Resti Çekti... 'Diplomasiye İhanet Etti' Diyerek DuyurduDünya Diken Üstünde! İran, ABD'ye İstanbul'dan Resti Çekti... 'Diplomasiye İhanet Etti' Diyerek DuyurduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail İran
Son Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var? Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?
Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin! Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin!
İran'dan Savaşta Bir İlk Daha! Hayber'le Vurdular... İsrail'de Büyük Yıkım İran'dan Savaşta Bir İlk Daha! Hayber'le Vurdular... İsrail'de Büyük Yıkım
Dışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk Tepki Dışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk Tepki
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat, Artık Geçerli Olacak Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı!
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekora Koşuyordu, Trump ve Musk Engelledi Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekoru Trump ve Musk Engelledi