İran'dan Savaşta Bir İlk Daha! Hayber'le Vurdular... İsrail'de Büyük Yıkım

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İsrail’in İran’a başlattığı saldırılarının ardından Tahran cephesinden de misillemeler gelirken, saldırılar günlerdir karşılıklı sürüyor. Son olarak ABD de savaşa dahil olarak İran’daki nükleer santralleri vurdu. Bu gelişmeyle Orta Doğu’da gerilim had safhaya çıktı.

ABD’nin saldırısının ardından İran, İsrail’e yeni bir füze saldırısı başlattı. Bu saldırıda Hayber füzeleri de ilk kez kullanıldı. İran, ABD bombardımanının ardından ateşlenen Hayber füzelerinin görüntülerini servis etti.

İran’ın İsrail’e karşı saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa’da büyük yıkım oluştu.

Hayber füzelerinin bölgedeki stratejik dengeleri değiştirebilecek kapasitede olduğu öne sürülürken, söz konusu füzeler, 2022’de Devrim Muhafızları tarafından tanıtılmıştı.

İran, İsrail’e başlattığı misillemelerde çok sayıda füze kullanırken, Siccil füzeleri de geçen gün yapılan saldırılarda ilk kez kullanılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi