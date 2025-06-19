İran'dan Savaşta Bir İlk! İlk Kez Kullandı... Siccil'in Sırrı Ne?

İsrail'in İran'a saldırısıyla Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran da misillemelerini sürdürüyor. Tahran cephesinden gelen yeni açıklamalarda, misillemelerde ilk kez Siccil füzesinin kullanıldığı kaydedildi.

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İran'dan Savaşta Bir İlk! İlk Kez Kullandı... Siccil'in Sırrı Ne?
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İsrail’in İran’a başlattığı saldırılarının ardından İran cephesinden de misilleme üstüne misilleme gelirken, İsrail’e karşı başlatılan 12. füze saldırı dalgasında katı yakıtlı Siccil balistik füzeleri ilk kez kullandı.

İran’ın haber ajansı TesniM’in aktardığı bilgilere göre, Siccil adı verilen güzeler İran’ın ilk katı yakıtlı uzun menzilli füzesi olma özelliğini taşıyor. Bu füzenin 14 Mach hıza sahip olduğu kaydedilirken, menzilinin ise 2500 kilometreye ulaşabildiği belirtiliyor.

23 ton ağırlığındaki füze ilk olarak 2008’de tanıtılmıştı.

İranlı komutanlar, operasyonlarda henüz yeni nesil füzelerin kullanılmadığını kaydetmişti.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesi ve üst kademelerdeki isimleri öldürmesiyle başlayan karşılıklı saldırılar 7. Gündür devam ediyor. Her iki tarafta da can kayıpları artarken, İsrail’in Arak Nükleer Tesisi’ni hedef alması gerilimi tırmandırdı. İran ise yine balistik füzelerle karşılık verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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