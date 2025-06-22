Sadece ABD'de Var: İşte İran'ı Vuran Ölüm Makinesi! En Derin Sığınakları Yerle Bir Ediyor

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İsrail-İran savaşı 10. gününe giderken, süreçte nasıl bir politika izleyeceği tartışılan ABD radikal bir hamleyle İran'a saldırı düzenledi. İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisini vuran ABD'nin saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği merak konusu olurken, bu saldırının ABD savaş tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek düzenlendiği öğrenildi.

ABD'nin bir nükleer tesisi yok edebilecek güçte olan bir bomba kullandığı belirtildi. Bu Amerikan bombası "GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP)" olarak biliniyor. 13 bin kilogram ağırlığındaki bu bomba, uzmanlara göre patlamadan önce yaklaşık 18 metre betonu veya 61 metre toprağı delip geçebiliyor.

SADECE ABD'DE VAR

BBC'nin aktardığına göre; Fordo’daki tünellerin yüzeyin 80-90 metre altında olduğu düşünülüyor, bu nedenle MOP’un başarı garantisi yok ama bu derinliğe ulaşabilecek tek bomba olma özelliğini taşıyor. ABD medyası, saldırılarda bu bombaların kullanıldığını aktardı.

Dünyada yalnızca ABD envanterinde bulunan GBU-57 adlı bomba, metrelerce derinliğe kadar nüfuz edebilerek en güçlü sığınakları dahi yok edebiliyor. İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte ABD ilk defa en büyük sığınak delici bombalarını kullanmış oldu. ABD'nin sahip olduğu bu ayrıcalıklı silah nedeniyle İsrail'in ABD'yi iran savaşına sokmada çok istekli olduğu belirtildi.

EN DERİN SIĞINAKLARI YOK EDEBİLİYOR

ABD ordusu, birden fazla bombanın sırayla atılması durumunda her bir saldırıda daha da derin noktalara ulaşabilerek hasarı daha fazla artırabiliyor. İsrail ordusunun elinde F-15 savaş uçaklarından atılan GBU-28 ve BLU-109 gibi yine Amerikan yapımı sığınak delici bombalar bulunurken, ABD'nin GBU-57 bombaları çok daha kuvvetli bir öldürücülüğe sahip.

Kaynak: BBC