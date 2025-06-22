Dünya Diken Üstünde! İran, ABD'ye İstanbul'dan Resti Çekti... 'Diplomasiye İhanet Etti' Diyerek Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail-İran arasındaki savaş devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı 51’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere dün İstanbul’a gelmişti.

Toplantı sonrası dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Abbas Arakçi, İstanbul’da önemli açıklamalar yaptı. ABD’nin İran’a nükleer füzelerle saldırarak savaşa dahil oluşunu değerlendiren Arakçi ‘ABD diplomasiye ihanet etti’ diye vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Hepinizin bildiği gibi birdenbire aniden Amerikan kuvvetleri tarafından bir saldırıyla karşılaştık. İran İslam Cumhuriyet en güçlü şekilde ABD'nin bu saldırı askeri operasyonunu kınamaktadır. Bu son derece acı ve daha önce hiç görülmeyen bir ihlaldir. BM kuralları ihlal edilmiştir.

'DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN TEHLİKE'

Washington'daki kanun tanımayan idare, tek başına bu tehlikeli sonuçlardan sorumludur. Bu saldırgan tutumun sonuçlarından da ABD sorumlu olacaktır. Bu tür bir saldırı dünyayı daha önce hiç görülmeyen bir tehlike seviyesine getirecektir. Böyle bir saldırının bizi orman kanunlarına götürmesinden önce aslında dünya olarak çok mesafe kaydettik.

'İRAN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALACAK'

Dünya şunu unutmamalıdır, dünya bir çözüm arayışındayken diplomasiye ihanet eden Amerika'dır. İran güvenliğini korumak için her türlü önlemi alacaktır.

'ABD DİPLOMASİYE İHANET ETTİ'

İsrail bomba attığında biz zaten barış müzakerelerini sürdürüyorduk. Diplomatik sürecin içindeydik, saldırıya uğradık. İran değil ABD bunu gerçekleştirdi. Diplomasiye, müzakereye ihanet eden ABD oldu. Sadece tehditten anladıklarını gösterdiler. ABD, BM şartlarına, uluslararası hukuka saldırı duymadığını gösterdi.

'KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİLER'

Diplomatik sürecin içindeydik, saldırıya uğradık. İran değil ABD bunu gerçekleştirdi. Diplomasiye, müzakereye ihanet eden ABD oldu. Bir nükleer tesise saldırarak kırmızı çizgiyi geçmiş oldular. Diplomasi için ne kadar alan kaldı bunu değerlendireceğiz.

ABD, BM şartlarına, uluslararası hukuka saldırı duymadığını gösterdi. Diplomasi için ne kadar alan kaldı bunu değerlendireceğiz. Bu tür bir saldırganlık karşısında sessiz kalmak dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir kaos seviyesine getirecektir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurum’unun acilen toplanmasını ve ABD’nin saldırısına yönelik değerlendirme yapmasını beklemekteyiz. Çözüm sürecindeyken diplomasiye ihanet eden Amerikan tarafıdır.

'TEHLİKELİ OPERASYONA GİRİŞTİ'

ABD çok daha tehlikeli bir operasyona girişti. ABD idaresinin sonuçlardan tam kapsamlı sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum.

BM bu konuyu tehdit olarak görmeli. ABD’nin bu davranışı dünya barışını tehdit ediyor. Belki de ABD Başbakanını kurtarmak için böyle bir şey yaptı. Kahramanca ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Hakkımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

'BATI ÜLKELERİNE HİÇ GÜVENMEDİK'

Hiçbir zaman Batı ülkelerine güvenmedik. Şimdi onlarına güvenmemiz için daha çok sebep var. Saldırı durduğunda diplomatik olarak nasıl cevap vereceğiz değerlendireceğiz.

Kaynak: AA