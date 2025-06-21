Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü

İsrail-İran arasındaki savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış diplomasisini İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı 51’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın ardından da sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir araya gelerek iki ülkeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İsrail ile savaş halindeki İran ve İsrail arasında barış müzakerelerinin sağlanması için barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın ardından kritik görüşmelerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü - Resim : 1

ARAKÇİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

İsrail- İran zirvesi içinde İstanbul’a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Liderlerin savaşa ilişkin değerlendirmeler yaptığı öngörülürken görüşme sonrası yeni bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü - Resim : 2

'HAYDUTLUK' DEMİŞTİ

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı 51’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a destek verdiklerini belirterek İsrail’e şöyle tepki göstermişti: İsrail'in İran'a karşı saldırılarını en güçlü şekilde telin ediyorum. İran halkının bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İsrail'in saldırılarının tanım ve tarifi haydutluktur.

PEŞ PEŞE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Toplantı kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve BM Filistinlilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar ile de görüşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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