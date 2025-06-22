Dışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk Tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ı vurmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır” denildi.

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Dışişleri'nden ABD'nin İran'a Saldırmasına İlk Tepki
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İsrail’in İran’a saldırmasının ardından iki ülke arasında karşılıklı saldırılar sürerken, son olarak ABD de savaşa dahil oldu. İran’ın nükleer tesisleri ABD uçaklarıyla vurulurken, dünyadan pek çok tepki yükselirken, bir açıklama da Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından yapılan saldırı, (çatışmaların yayılması) riski en üst düzeye çıkarmıştır” denilirken şunlar kaydedildi:

“Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır."

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye geçme riski taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."

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Kaynak: DHA

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