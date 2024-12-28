Husiler Duyurdu: ABD ve İngiltere Savaş Uçakları Hacce'yi Vurdu

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hacce kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırıların Hacce vilayetine bağlı Bahis bölgesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.

İsrail, 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA