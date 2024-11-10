Katar Arabuluculuktan Çekildi, ABD Yemen'i Vurdu!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken Katar, arabuluculuktan çekilme iddiaları hakkında açıklama yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Katar Devleti 10 gün önce, bir anlaşmaya varmak için yapılan son girişimler sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılmaması halinde Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapma çabalarını durduracağını taraflara bildirdi” denildi.

'CİDDİ OLDUĞUNUZU GÖSTERİN DAHİL OLALIM'

Hürriyet'in aktardığına göre, Körfez ülkesinin yeniden devreye girmesi için gerekli olan şartın da belirtildiği açıklamada, “Taraflar sivillerin devam eden acılarını sona erdirme konusunda istekli ve ciddi olduklarını gösterdiklerinde Katar, ortaklarıyla birlikte bu çabaları sürdürecek, savaşı sona erdirmek ve esirleri geri getirmek için her türlü çabayı göstermede ön saflarda yer alacak” ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN YEMEN'E SALDIRI

ABD savaş uçakları da dün gece Yemen'deki Husilere ait gelişmiş silah depolama tesislerine birden fazla saldırı düzenledi. Pentagon saldırıları doğrularken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, hedef alınan silahların Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere saldırı amacıyla kullanıldığını bildirdi.

Kaynak: Hürriyet