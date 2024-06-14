Hissedarlardan Elon Musk'ın maaş paketine onay

Tesla hissedarları, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ocak ayında iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketini yeniden onayladı.

Hissedarlardan Elon Musk'ın maaş paketine onay

Şirketin Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'a taşınma planına yönelik oylar açıklandı.

Hissedarlar, hem Musk'ın maaş paketi hem de Tesla'nın Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullandı.

Ocak ayında Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullanmış daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

Bu yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar değerinde olan ödeme paketi, Tesla'nın hisselerindeki değer kaybı nedeniyle bir miktar gerilemişti.

Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da Musk'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

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