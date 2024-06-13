ABD ve Ukrayna arasında 'tarihi' savunma işbirliği anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'daki G7 Zirvesi marjında, iki ülke arasında 10 yıllık yeni bir savunma işbirliği anlaşmasına imza attı.

Ortak basın toplantısında, Biden ve Zelenskiy, anlaşmanın NATO'nun güvenliği ve Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yaptı.

Biden, Rusya'ya ait bazı finansal varlıkların dondurularak 50 milyar dolarlık bir fonun Ukrayna'ya aktarılacağını açıkladı.

Biden, "Bizim amacımız, Ukrayna'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesini uzun vadede artırmaktır. Ukrayna'nın gelecekteki saldırganlıklara karşı kendi kendini savunma yeteneğine kavuşmuş olmasını istiyoruz." diyerek, Ukrayna'ya askeri göndermeden silah, mühimmat ve diğer destekler sağlayacaklarını ifade etti.

RUSYA'NIN VARLIKLARI UKRAYNA'YA KREDİ OLARAK VERİLECEK

Zelenskiy ise, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da derinleştireceğini söyledi.

Ayrıca, G7 Zirvesi'nde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi kararı da alındı.

'HAMAS'A BASKI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Biden, Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili bazı değişiklik taleplerini de içeren dönüşü hakkındaki düşüncesi sorulan Biden, sürecin devam ettiğini ve nihai bir cevabının olmadığını söyledi.

Biden, "Bir anlaşma önerisi ortaya koydum ve bu öneri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7 ve İsrail tarafından desteklendi. Şu ana dek en büyük engel Hamas'ın bunu imzalamayı reddetmesi ki kendileri daha önce bunun bir benzerini sunmuşlardı. Sonuç verip vermeyeceğini göreceğiz. (Hamas'a) baskı yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.