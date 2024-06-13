ABD'de yeni başkanlık anketi: Biden mı Trump mı önde?

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi yapılan son anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın az farkla önünde görünüyor.

Reuters ve Ipsos'un gerçekleştirdiği son ortak anketine göre, 2020 yılında Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde yer alıyor.

Cumhuriyetçi Trump'ı tercih edenlerin oranı yüzde 41 iken, Demokrat Biden'ı destekleyenlerin oranı yüzde 39'da kalırken ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyeceğini belirtti.

Öte yandan, ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics (RCP) verilerine göre de Trump, Biden'ın az farkla önünde. RCP'nin son 9 anketin ortalamasına göre, Trump yüzde 45.2 oy alırken, Biden yüzde 44.8'de kaldı.