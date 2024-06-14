İsrail'den Lübnan'a yıkıcı hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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İsrail'den Lübnan'a yıkıcı hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait hava araçları, Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binanın tamamen yıkıldığı ve bina sakinlerinin kurtarılması için ambulanslar ile arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivilin yaralandığını ve yaralıların Sur kentindeki hastaneye sevk edildiklerini aktarıldı.

Saldırı sonucu 3 katlı binanın tamamen yıkıldığı, bina sakinlerinin kurtarılması için olay bölgesine ambulanslar ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasının geçtiği haberlere göre İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ölenlerin sayısı ve kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail'den Lübnan'a yıkıcı hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a yıkıcı hava saldırısı