Havada Gerilim Dolu Dakikalar! Yolcu Uçağını ABD'ye Kaçırmaya Çalıştı

Meksika'da Pazar günü yaşanan sıradışı bir olay Volaris Havayolları'nın bir iç hat uçuşunda yolcuları ve mürettebatı alarma geçirdi. El Bajio Havalimanı'ndan Tijuana'ya gitmek üzere havalanan 3041 sefer sayılı uçakta, bir yolcu beklenmedik bir şekilde kontrolü ele alarak uçağı Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendirmeye çalıştı. Bu olay hem havayolu personelinin hızlı müdahalesi hem de yolcuların güvenliği konusundaki hassasiyetiyle dikkat çekti.

Meksika’daki iç hat uçağını ABD’ye kaçırmak istedi



Meksika Volaris Havayolları uçağını ABD'ye yönlendirmek için ele geçirmeye çalışan bir kişi yolcular ve mürettebat tarafından etkisiz hale getirdi.



Volaris’in Airbus A320 tipi uçağı, Silao Del Bajio Uluslararası Havalimanı'ndan… pic.twitter.com/obMBqEJ14X — Gökhan Artan (@gokhanartancom) December 9, 2024

GERİLİM DOLU DAKİKALAR

Uçak Guadalajara semalarına yaklaştığında adı açıklanmayan bir yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle uçuşun rotasını değiştirmek için harekete geçti. Yolcunun bu girişimi mürettebatın soğukkanlı ve hızlı müdahalesiyle kısa sürede engellendi. Havayolu yetkilileri olayın ardından uçağın Guadalajara'ya acil iniş yaptığını ve yolcunun burada yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

Volaris Havayolları'ndan yapılan açıklamada "Olay sırasında mürettebatımız yolcuyu etkisiz hale getirerek büyük bir sorumluluk örneği sergilemiştir. Bu tür durumlarda önceliğimiz her zaman yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliğidir" ifadelerine yer verildi.

YOLCULAR RAHAT BİR NEFES ALDI

Olayın kontrol altına alınmasının ardından uçak, orijinal rotasına dönerek ABD sınırına yakın Tijuana'ya güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yolcular, olayın şokunu atlattıktan sonra, mürettebatın profesyonelliğine ve hızlı karar alma yetisine övgüler yağdırdı.

Bir yolcu "Birkaç dakikalığına korku yaşadık ama mürettebatın hızlı müdahalesi sayesinde güvende olduğumuzu hissettik" dedi.

MOTİVASYONU BİLİNMİYOR

Uçağın rotasını değiştirmeye çalışan yolcunun motivasyonu hala belirsizliğini koruyor. Havayolu yetkilileri, olayın detaylarını açıklamazken, bu tür bir girişimin ciddi hukuki sonuçları olacağını vurguladı. Volaris yolcunun yasalar önünde hesap vermesi için gereken tüm adımların atıldığını duyurdu.

Havayolunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu olayın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir."

Kaynak: CBS News