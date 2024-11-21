Uçakta Telefonlar Neden Uçak Moduna Alınır? Meğer Asıl Nedeni Buymuş

UÇAK MODUNUN ROLÜ

Telefonların uçak moduna alınması, bu sinyallerin yayılmasını engeller. Uçak modu etkinleştirildiğinde telefonun tüm kablosuz bağlantı özellikleri devre dışı bırakılır, böylece cihaz, uçak sistemlerine müdahalede bulunamaz.

Bu basit ama önemli adım, hem sizin hem de uçaktaki herkesin güvenli bir yolculuk yapmasına katkı sağlar. Unutmayın, kurallara uymak, herkesin güvenliği için hayati öneme sahiptir.