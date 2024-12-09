Esad'ın Yeraltı Hapishanesindeki Kayıp Mahkumlar: Görüntüleri Var Ama Bulunamıyorlar

Suriye'de cihatçı militanların kontrolü ele geçirmesinin ardından Sednaya Hapishanesindeki mahkumların birçoğu serbest bırakıldı. Hapishanenin mahzenlerinde daha birçok tutuklunun olduğu güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, mahzenlere gidişin yolu bir türlü bulunamadı.

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Esad'ın Yeraltı Hapishanesindeki Kayıp Mahkumlar: Görüntüleri Var Ama Bulunamıyorlar

Terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların Şam’ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesinin ardından, ülkede genel af çıkarılırken, Sednaya Hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı.

Esad'ın Yeraltı Hapishanesindeki Kayıp Mahkumlar: Görüntüleri Var Ama Bulunamıyorlar - Resim : 1

Ancak, işkenceleriyle de ünlü olduğu belirtilen Sednaya’da güvenlik kameralarında görülen ancak, halen ulaşılamayan tutukluların olduğu bildirildi. Hapishanenin ele geçirilmesiyle ortaya çıkan mahzen görüntüleri dünyada gündem oldu.

Esad'ın Yeraltı Hapishanesindeki Kayıp Mahkumlar: Görüntüleri Var Ama Bulunamıyorlar - Resim : 2

Hapishanenin güvenlik kameralarında görülen ancak ulaşılamayan tutuklular için Suriye Sivil Savunması (Beyaz Miğferler) olarak da bilinen örgütün saatlerdir hapishane içinde mahzenlerde tutulan tutukluları aradığı bildirildi.

Beyaz Miğferler isimli grubun Telegram hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin "hapishanenin içinde birkaç alanı açtığını" ancak "henüz hiçbir şey bulamadığı” kaydedildi. Ekibin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

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