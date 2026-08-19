Hamas'tan O Ülkelere Kritik İsrail Çağrısı: Durdurun Yoksa Ateşkes Çökecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırmasının ateşkes anlaşmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, saldırıların durdurulması ve anlaşmanın çökmesinin önlenmesinde arabulucu ve garantörlere sorumluluk düştüğünü belirtti.

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Hamas'tan O Ülkelere Kritik İsrail Çağrısı: Durdurun Yoksa Ateşkes Çökecek
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Hamas cephesinden, ateşkes süreciyle ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

Hayye, yaptığı açıklamada, "İsrail'in salı gününden bu yana tırmandırdığı ve bugün Filistin polis teşkilatının üst düzey yöneticilerini hedef alarak sürdürdüğü saldırıları ve kasıtlı öldürmeleri" kınadı.

'İSRAİL ARABULUCUK ÇABALARINI DİKKATE ALMIYOR'

Bu saldırıların "İsrail'in saldırı politikasını sürdürdüğünü ve arabuluculuk çabalarını dikkate almadığını" gösterdiğini belirten Hayye, saldırıların devam etmesinin arabulucu ve garantörlere "büyük ve kritik bir sorumluluk" yüklediğini ifade etti.

'ATEŞKESİN ÇÖKMESİNİ ÖNLEYİN' ÇAĞRISI

Hamas lideri, arabulucu ve garantörlere İsrail'i saldırılarını durdurmaya zorlama ve ateşkes anlaşmasının çökmesini önlemek için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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