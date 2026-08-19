Brezilya'da Otobüs ve Kamyon Kafa Kafa Çarpıştı: Katliam Gibi Kazada 23 Ölü
Brezilya'nın güneyinde otobüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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Otoyol işletmecisi Via Araucaria tarafından yapılan açıklamada, Parana eyaletine bağlı Imbituva kasabasındaki BR-373 karayolunda otobüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı bildirildi.
KATİLAM GİBİ KAZADA 23 ÖLÜ
Açıklamada, kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN TAMAMI OTOBÜS YOLCUSU
Basında yer alan habere göre, kazanın kamyonun karşı şeride geçerek otobüsle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin tamamının otobüste bulunduğu belirtildi.
Yerel basında Federal Karayolu Polisi kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, kazaya karışan otobüs Imbituva Belediyesi Sağlık Sekreterliğine ait olup hastaları çevredeki hastanelere taşıyordu.
Kaynak: AA
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