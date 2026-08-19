Harvard Üniversitesi'nde Kadavra Skandalı! Cesetleri Parçalayıp Satmışlar

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ABD'deki Harvard Üniversitesi, tıp fakültesinde yaşanan skandala yönelik açılan davada sona gelindi. Fakülte kapsamında eğitim ve araştırma amacıyla kullanılması şartıyla bağışlanan insan bedenlerinin bir morg görevlisi tarafından usulsüz şekilde parçalanarak satıldığı ortaya çıkmıştı.

53 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

ABD'de görülen davada Harvard Üniversitesi, açılan davada 53 milyon dolarlık tazminat ödemesi yapmayı kabul etti. Boston'daki bir mahkemeye pazartesi günü sunulan anlaşmanın onaylanması halinde, Harvard Tıp Fakültesine (HMS) karşı açılan davalar sona erecek.

KADAVRALARI PARÇALAYIP SATTI

58 yaşındaki eski morg yöneticisi Cedric Lodge, 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü öne sürülen yasa dışı düzenek kapsamında kadavralardan parçalar alarak bunları internet üzerinden sattı.

Savcılığın iddianamesine göre Lodge, Harvard Tıp Fakültesindeki "Anatomical Gifts Program"ın yöneticisi olarak görev yaptığı sırada, tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavraları parçaladı. Lodge ve eşi, insan bedeni parçalarını Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara sattı.

LODGE VE 6 ORTAĞI SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Lodge ile Harvard Üniversitesiyle bağlantısı bulunmayan 6 suç ortağı, 2025'te suçlandı ve suçlarını kabul etti. Lodge, geçen aralık ayında 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken eşi 1 yıl 1 gün hapis cezası aldı.

KADAVRALAR TIP EĞİTİMİNİN BİR PARÇASI OLARAK KULLANILIYOR

Harvard Tıp Fakültesi öğrencileri, bağışlanan bedenleri tıbbi prosedürleri öğrenmek ve uygulamak amacıyla kullanıyor.

Tıp fakültesindeki eğitim ve araştırma sürecinin tamamlanmasının ardından kadavralar genellikle yakılarak külleri ailelerine teslim ediliyor veya üniversitenin tıp fakültesine ait mezarlıkta defnediliyor.

YÜKSEK YARGI DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Aileler, 2023'te açtıkları davalarda Harvard'ın Lodge'un faaliyetlerini uzun süre fark etmediğini veya gerekli önlemleri almadığını ileri sürdü. Davalar başlangıçta bir eyalet mahkemesi tarafından reddedildi. Ancak Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi, geçen sonbaharda davaların yeniden görülmesinin önünü açtı.

'AHLAKEN KABUL EDİLEMEZ'

Harvard Tıp Fakültesi Dekanı George Daley ve tıp eğitimi dekanı Bernard Chang tarafından imzalanan mektupta, Lodge'un eylemlerinin "ahlaken kabul edilemez" olduğu ve Harvard ile tıp fakültesinin kadavra bağışçılarına ve yakınlarına yönelik standartlarıyla bağdaşmadığı belirtildi.

Harvard, mahkemenin anlaşmayı onaylamasının ardından aileler için milyonlarca dolarlık tazminat fonları oluşturacak.

ÜNİVERSİTE BURS PROGRAMI BAŞLATIYOR

Üniversite ayrıca 2027-2028 akademik yılından itibaren tıp öğrencilerine yönelik yıllık bir burs programı başlatacak. Bursun, tıp eğitimi için bedenlerini bağışlayan kişilerin anısına oluşturulacağı belirtildi.

Harvard, Lodge'un ceza alması ve 53 milyon dolarlık anlaşmanın davayı sonuçlandıracağını ancak olayın ardından toparlanma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Sputnik