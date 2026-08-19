Trump'tan 'Yumuşama' Sinyali: 'İran ile Müzakereleri Bir Noktada Yeniden Başlatabiliriz'

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ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'MÜZAKERELER BİR NOKTADA BAŞLAYABİLİR'

Trump, "Belki bir noktada İran'la müzakereler olabilir ama şu an durum çok iyi. Yine de belki bir noktada başlayabilir." ifadelerini kullandı.

'İHA VURMALARI GİBİ CAN SIKICI DURUMLAR DIŞINDA KONTROL BİZDE'

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

'NÜKLEERE SAHİP OLURLARSA KULLANIRLAR, İZİN VERMEYECEĞİZ'

Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü onu kullanırlar. Onların kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

'PETROL İÇİN ABD'YE GELİYORLAR'

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerine ilişkin söylemini yineleyen ABD Başkanı, "İnsanlar Hürmüz'e alternatifler buluyor. Alternatifleri biliyorsunuz: Teksas, Alaska, Louisiana. İnsanlar petrol için ABD'ye geliyor." diye konuştu.

'KİM JONG UN'U ÇOK İYİ TANIYORUM'

Açıklamalarında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a da değinen Trump, "Kim Jong Un ile iyi anlaşıyor olmam iyi bir şey. Elinde çok güçlü 57 nükleer silah var. Bunun olmasına asla izin verilmemeliydi ama silahlar onda. Onunla gayet iyi anlaşıyorum. Kim Jong Un'u çok iyi tanıyorum. Her şey yolunda olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA