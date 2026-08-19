Altın Madeni Çöktü, 30 İşçi Hayatını Kaybetti
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki altın madeni sahasında meydana gelen feci göçükte ilk belirlemelere göre 30 madenci yaşamını yitirdi. Facia sonrası çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılırken, bölgedeki kaçak ve denetimsiz madencilik şartları bir kez daha ölüm getirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afrika kıtasından katliam gibi bir iş kazası haberi geldi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nana-Mambere vilayetine bağlı Abba bölgesinde bulunan bir altın madeni sahasında çökme meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
BİRKAÇ SAAT İÇİNDE 30 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI
Nana-Mambere Belediye Başkan Yardımcısı Souleymane Bi, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin çöken madenden birkaç saat içinde 30 kişinin cansız bedenini çıkardığını, yaralı madencilerin ise tedavi altına alındığını ifade etti.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet kontrolü dışında küçük çaplı madencilik yapan binlerce kişinin çalıştığı bölgelerde maden çökmeleri sıklıkla görülüyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: