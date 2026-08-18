Trump Hürmüz'ü Gündeme Taşıdı, Ardından İran Mesajı Verdi: 'Hiçbir Görüşme Bulunmamaktadır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial’da Hürmüz Boğazı’nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşım yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial’da yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri çekti. Dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına engel olması durumunda Umman’ı bombalamakla tehdit eden Trump, bugün ise Hürmüz Boğazı’nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşım yaptı.

'ABD TOPRAĞI' DETAYI

Daha önce yaptığı "Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceği" yönündeki açıklamasını destekler nitelikte bir paylaşım yapan Trump’ın paylaşımında Hürmüz Boğazı’nı gösteren bir harita yer aldı. Haritanın üzerinde ise "Yeni ABD Toprağı" ifadesi yer aldı.

İRAN KARŞILIK VERDİ

Garibabadi’den yanıt Trump’ın paylaşımına İran tarafından karşılık ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi’den geldi. Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trump'ın Basra Körfezi'ni doğru şekilde yazması gibi, yakında Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı ya düzelecek ya da bu hayalperest kişinin yanılgısını biz düzelteceğiz" dedi.

'BOĞAZ AÇIK VE FAALİYETTEDİR'

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm su mayınları kaldırılmış veya imha edilmiştir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-İHA