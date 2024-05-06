Hamas'ın ateşkes yanıtı sonrası Refah'a saldırı: 50'den fazla yer havadan bombalandı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hamas'ın ateşkes yanıtı sonrası Refah'a saldırı: 50'den fazla yer havadan bombalandı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

HAMAS'LA ATEŞKES

Hamas'ın “İsrail’le ateşkes önerilerine” verdiği onayla ilgili de konuşan Hagari, "Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor." dedi.

Hagari, ordunun, Hamas'la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini kaydetti.

Ordu Sözcüsü, Gazze'de "operasyonlara" devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

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İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Hamas tarafından onaylanan ateşkes ve esir değişimi teklifi, İsrail'in taleplerini karşılamaktan çok uzak.

Kaynak: AA

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