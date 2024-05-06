BM’den İsrail’e Refah konusunda “savaş suçu” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in Refah için verdiği tahliye emrinin savaş suçu anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

BM’den İsrail’e Refah konusunda “savaş suçu” uyarısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye verdiği tahliye emrini insanlık dışı olarak nitelendirdi. Türk, bunun Filistinlileri daha fazla tehlike ve sefalete maruz bırakacağını aktardı. Türk, "Gazzeliler bombalarla, hastalıklarla ve hatta açlıkla vurulmaya devam ediyor. Bugün, İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonları artarken bir kez daha yer değiştirmeleri gerektiği söylendi. Bu insanlık dışı bir durum” dedi.

BM İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze'nin diğer bölgelerini enkaza çevirdiği ve Refah dışında şu anda Filistinlilerin barınacağı bir bölgenin olmadığı ifade edildi. Sivillerin yerlerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklandığı belirtilen açıklamada, bunun sadece birkaç istisna dışında katı yasal gerekliliklere tabi olduğu ifade edilerek, bu gerekliliklerin sağlanmaması halinde bu tür eylemlerin savaş suçu anlamına gelebileceği aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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