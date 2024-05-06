İtalya'da kanalizasyon işçilerinin trajik ölümü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Casteldaccia beldesinde kanalizasyon şebekesinde çalışan 5 işçi, kaldırma tankındaki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İtalya'da kanalizasyon işçilerinin trajik ölümü

İtalyan basınında yer alan habere göre, Palermo kenti yakınlarındaki Casteldaccia'da meydana gelen iş kazasında, 5 işçi, kaldırma tankındaki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 1 işçinin durumu da kritik

Haberde, özel bir şirket için çalıştıkları aktarılan işçilerin, kanalizasyon şebekesindeki çukura indikleri sırada kaldırma tankındaki gazdan zehirlendikleri ve bir daha dışarıya çıkamadıkları kaydedildi.

BAŞBAKAN GIORGIA MELONI'DEN BAŞSAĞLIĞI

Başbakan Giorgia Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, yaralı işçiye de acil şifalar diledi.

Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Şok edici bir haber. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin başsağlığı dileklerimi belirtirken, yaşam mücadelesi yoğun bakımda süren işçiye yakınlığımı ifade ediyorum. Bu trajedi aydınlatılsın." ifadelerini kullandı.

Ülkede geçen ay da Suviana Gölü'ndeki bir hidroelektirik santralinde yaşanan patlamada, o sırada santralde görevli olan 7 işçi hayatını kaybetmişti.

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