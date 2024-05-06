Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

Antara News'un haberine göre, Endonezya'nın Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan Semeru Yanardağı, yerel saatle 05.43'te patladı.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası yetkilisi Mukdas Sofian, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın 108 saniye sürdüğünü bildirdi.

Mukdas Sofian, 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru'nun patlama sırasında püskürttüğü volkanik külün, zirveden yaklaşık 700 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinin açıklamasında da patlama dolayısıyla volkanik taşların yanardağın 17 kilometre ötesine saçılabileceği uyarısı yapılarak, patlama merkezinden 13 kilometre uzaklaşılması gerektiği belirtildi.

Semeru Yanardağının faaliyet seviyesi, 16 Aralık 2021'den bu yana, seviye 3'te alarm seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA