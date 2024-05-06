İsrail'in saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir basın mensubu daha hayatını kaybetti.

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İsrail'in saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Çeşitli medya kuruluşlarında foto muhabiri olarak çalışan Mustafa Ayyad'ın, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde yer alan evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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