Endonezya'daki yanardağ patlamaları nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi

Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamaları nedeniyle 6 bin 500 kişinin tahliye edildiğini bildirildi.

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Endonezya'daki yanardağ patlamaları nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamaların yer yer devam etmesi nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 kişi tahliye edildi.
Yetkililer, bir süredir faaliyet gösteren Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın dünden bu yana 40 kez patladığını belirtti.

Flores Adası'nda bulunan 6 bin 500 kişinin tahliye edildiğini kaydeden yetkililer, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alandan uzak durulması çağrısı yaptı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da hasar rapor edilmediğini ifade etti.

Tahliye kararı, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda bulunan dağlarda haftalardır devam eden volkanik faaliyetlerin ardından verildi.

Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 1 Ocak'ta faaliyete geçmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakini tahliye edilmişti.

Yanardağ patlamasının ardından 10 Ocak'ta en yüksek seviye alarm verilmişti.

Kaynak: AA

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Patlama Endonezya
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