İsrailli Bakan ateşkes kararına rağmen Refah'a saldırı çağrısında bulundu

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiğini açıklamasına rağmen sosyal medya hesabından Refah’a saldırısı çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan ateşkes kararına rağmen Refah'a saldırı çağrısında bulundu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiği açıklamasına rağmen Refah’a kara saldırısı çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'ye askeri saldırıların artırılması çağrısında bulunan Ben-Gvir, "Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmasını" isteyerek, "Hamas tamamen yenilene kadar" Gazze'ye saldırıların durmamasını istedi.

İsrail ordu radyosu ise güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Refah karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" duyurdu.

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