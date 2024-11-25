Hamaney'den Netanyahu İçin İdam Talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant için tutuklanma emri vermesi, bir yılı aşkın süredir devam eden katliamlara yönelik en net yaptırım adımı oldu. Ancak İran için bu karar dahi yeterli değil.

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçleri (Besic) üyelerine bir konuşma yaptı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği insanlık suçlarından bahseden Hamaney, "Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi, bu yeterli değildir. Onun hükmü idamdır. İşin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmelidir" dedi.

'KİMSE BUNU ZAFER SANMASIN'

Sivillerin yaşam alanlarının bombalanmasına tepki gösteren Hamaney, şunları söyledi:

"Gazze ve Lübnan'daki insanların evlerini bombalamak bir zafer değildir. Ahmaklar, halkın evlerini ve hastaneleri bombaladıkları için zafer kazandıklarını sanmasınlar. Kimse bunu bir zafer olarak görmez. Bunların yaptığı zafer değil, savaş suçudur."

Kaynak: AA