İsrail Dünyaya Rest Çekti, ABD'ye Gidiyor

İsrail Ordu Radyosu, UCM’nin hakkında tutuklama emri çıkardığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD’ye gideceğini açıkladı. Tutuklama emrinin ardından alınan bu karar dikkat çekti.

İsrail Dünyaya Rest Çekti, ABD'ye Gidiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Gazze’yi kuşatmasının “sivil nüfusun bir kısmının yok olmasına yol açacak yaşam koşulları yarattığına” dair makul gerekçeler bulunduğuna karar vermişti. Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

İsrail Dünyaya Rest Çekti, ABD'ye Gidiyor - Resim : 1

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Bu kararı veren UCM ön duruşma yargıçları, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmanın yanı sıra cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler gibi insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya olduklarını belirtmişti.

GALLANT ABD’YE GİDİYOR

ABD'li yetkililer, kararı büyük ölçüde reddederek mahkemenin meşruiyetini sorguladı. İsrail Ordu Radyosu, UCM’nin bu kararının üzerinden bir hafta geçmeden, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'ye gideceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da kararı 'rezalet' olarak tanımlamıştı.

İsrail Dünyaya Rest Çekti, ABD'ye Gidiyor - Resim : 2

ABD, UCM’NİN KARARINA UYMAYACAK

ABD'nin, UCM'nin kararını sorgulaması ve reddetmesinin, Gallant’ın mahkemenin yetki alanının içinde olan ABD topraklarına ayak basmasıyla, Washington'un Gallant’ın tutuklanmasına ilişkin karara uymayacağı anlamına geldiği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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