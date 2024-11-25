Hollanda'da Scottish Fold Cinsi Kedilerin Sahiplendirilmesi Yasaklandı

Hollanda, son yıllarda Türkiye'de de popüler hale gelen Scottish cinsi kedilerin sahiplendirilmesini yasakladı. Karara gerekçe olarak bu tür kedilerin 'satılma' amacıyla genetiklerinin değiştirilmesi gösterilirken, bu durumun hayvanların acı çekmesine neden olduğu aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Hollanda'da kabul edilen yeni düzenleme ile, 1 Ocak tarihi itibarıyla Scottish cinsi kedilerin sahiplendirilmesine yasak getirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Belçika tarafından alınan karar ile, ülke içerisinde 'Scottish Fold' cinsi kedilerin sahiplendirilmesine yasak getirildiği duyurulmuştu. Son yıllarda başta ünlü şarkıcı ve oyuncuların sahiplendiği ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile özendirilmesine yol açtığı cins hayvanlar, dünyanın dört bir yanında popüler hale geldi.

Genetiği değiştirilmiş bu canlılara olan talebin artması, bu tür kedilerin yasadışı üretimini teşvik eder bir duruma yol açarken, söz konusu mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Avrupa ülkeleri 'Scottish Fold' cinsi kedilerin sahiplendirilmesine yasak getirmeye devam ediyor.

ACI ÇEKİYORLAR

Yapılan araştırmalar, genetiği değiştirilmiş kedi ve köpek türlerinin oldukça acı verici bir hayatı olduğunu göstermekte. Bu türler, sıradan kedi ve köpek cinslerine kıyasla çok daha fazla eklem ve kıkırdak sorunu yaşamakta. Bu tür kediler kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle aşırı ağrı yaşıyor. Ayrıca bazı türler, daha az ya da çok tüylü olmaları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

Kaynak: Sözcü