Netanyahu'nun İsrail-Lübnan Ateşkesine Onay Verdiği İddia Edildi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına onay verdiğini öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın geçtiği habere göre, İsrail yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında arabuluculuk yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e Lübnan'da ateşkes için yeşil ışık yıktı.

Haberde, Netanyahu ve çok sayıda bakanın dün akşam güvenlik istişare toplantısı düzenlediğini, toplantı sırasında Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkes anlaşması teklifine onay verdiği kaydedildi. İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü konusunda ABD'den güvence aldığı aktarıldı.

İKİ GÜN İÇİNDE İLAN EDİLECEK

Ayrıca haberde, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılarak, "İki gün içinde ateşkesin ilan edilmesinin beklendiği" iddiası ortaya atıldı. Kaynakların, "Lübnan ile anlaşmanın imzalandığını ve şimdi Netanyahu'nun bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını söylediği" aktarıldı.

“ATEŞKESE YAKINIZ”

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog da İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da ateşkese varmaya "yakın olduklarını" söyledi. Herzog, "birkaç gün içinde" bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetti. Herzog, ateşkese yakın olsalar da bazı detaylar üzerinde henüz mutabakata varılamadığını ifade etti.

Kaynak: AA