Litvanya'da Kargo Uçağı Düştü

Almanya'nın Leipzeg kentinden kalkan DHL firmasına ait bir kargo uçağı, Litvanya'da bulunan Vilnius Havalimanı yakınlarından henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İKİ KATLI BİNAYA ÇARPTI

Almanya’nın Leipzig kentinden Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitmekte olan bir kargo uçağı, sabah saatlerinde Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Boeing 737-400 tipi uçak, havalimanına inişi sırasında başkent Vilnius’un güneyindeki iki katlı bir binaya çarptı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan dört kişiden biri yaşamını yitirirken üç kişi yaralı olarak kurtarıldı.

BİNADAKİ 12 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Yaralılardan birinin pilot olduğu ve kazadan sonra bilinçsiz şekilde çıkarıldığı öğrenildi. Diğer iki kişi ise hastaneye sevk edildi. Bina sakinleri arasında can kaybı yaşanmazken, olay sonrası bölgedeki 12 kişi tahliye edildi.

Havalimanı yetkilileri, kazaya rağmen uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Kaza sonrası bölge sakinleri büyük bir panik yaşarken, Litvanya yetkilileri olayın nedenini araştırmaya başladı. İlk değerlendirmelerde hava koşullarının ve teknik bir arızanın kazaya neden olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: CNN