ABD'de Uçak Kazası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde, tek motorlu küçük bir uçak mısır tarlasına düştü. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, konuya dair inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
ABD'de Uçak Kazası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Madison County Şerifliği'nden Yüzbaşı Darwin Dwiggins, Iowa eyaletinden Indiana eyaletine doğru ilerleyen bir uçağın inmek üzere olduğu Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Dwiggins, görgü tanıklarının iniş öncesi uçağın ters döndüğünü ve mısır tarlasına düştüğünü ifade ettiğini söyledi.

Düşen uçağın alev aldığını vurgulayan Dwiggins, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın düşüş sebebinin bilinmediğini ancak konuya dair inceleme başlatılması için bir müfettişin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Bomba İhbarı Asılsız Çıkmıştı: Erzurum'a Acil İniş Yapan Hindistan Uçağında Son DurumBomba İhbarı Asılsız Çıkmıştı: Erzurum'a Acil İniş Yapan Hindistan Uçağında Son DurumGündem
THY Uçağında Panik Anları! Yaralılar VarTHY Uçağında Panik Anları! Yaralılar VarGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Uçak
Son Güncelleme:
Kuş Gribinde Korkutan Gelişme! Hayvan Teması Olmadan İlk Bulaşma Gerçekleşti Kuş Gribinde Korkutan Vaka!
Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor
İsrail Medyasından Yeni İddia: ABD Yeni Teklif Sunacak İsrail Medyasından Yeni İddia: ABD Yeni Teklif Sunacak
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!