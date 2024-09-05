THY Uçağında Panik Anları! Yaralılar Var

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçak türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı.

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THY’nin TC-JJE kuyruk tescilli, TK-24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişe 2 saat kala türbülansa girdi.

THY Uçağında Panik Anları! Yaralılar Var - Resim : 1

Uçakta 214 yolcu bulunurken, olay nedeniyle 4’ün yolcu 2’si kabin görevlisi olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Türbülansa giren uçak yerel saatle 18.01’de Taipei Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

THY Uçağında Panik Anları! Yaralılar Var - Resim : 2

2 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

THY Uçağında Panik Anları! Yaralılar Var - Resim : 3

Kaynak: DHA

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