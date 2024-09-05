Gizlice Kadınların Fotoğraflarını Çeken Şahıs Yakalandı

İstanbul Sarıyer'de kadınların görüntülerini gizlice çeken şahıs yakalandı. İranlı olduğu belirtilen şahsın telefonunda birçok gizli çekim fotoğraf tespit edildi.

Son Güncelleme:
Gizlice Kadınların Fotoğraflarını Çeken Şahıs Yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bindiği minibüste cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü gizlice çeken İranlı turist, vatandaşların fark etmesi üzerine yakalandı. Turistin telefonunda gizlice çekilmiş birçok fotoğraf tespit edildi.

Gizlice Kadınların Fotoğraflarını Çeken Şahıs Yakalandı - Resim : 1

Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Türkiye’ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti.

Gizlice Kadınların Fotoğraflarını Çeken Şahıs Yakalandı - Resim : 2

Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı. İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri turisti gözaltına aldı. Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Gizlice Kadınların Fotoğraflarını Çeken Şahıs Yakalandı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Sarıyer
Son Güncelleme:
Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldürdü! 'Barışmak İstemedim' Dedi, Görüntüler Her Şeyi Ortaya Çıkardı 'Barışmak İstemedim' Dedi, Görüntüler Her Şeyi Ortaya Çıkardı
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler
Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti
İtfaiye Duvara Sıkışan Kediyi Böyle Kurtardı İtfaiye Duvara Sıkışan Kediyi Böyle Kurtardı