Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldürdü! 'Barışmak İstemedim' Dedi, Görüntüler Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Boşanma aşamasında olduğu ve barışma teklifini kabul etmeyen Serpil Kartal'ı 10 Ağustos’ta sokak ortasında 3 el ateş ederek öldüren zanlı Harun Gül cinayetin ardından bugün ilk kez İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki ve sanık avukatlarının yanı sıra, Serpil Kartal'ın annesi Hediye Kırtıl ve kardeşleri Uğur Kartal, Seda Yılmaz ve Abdullah Kırtıl katıldı. Davaya müdahillik talebinde bulunan Aile Bakanlığı’nın talebi kabul edilirken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin talebi reddedildi.

3 BİN TL’YE RUHSATSIZ SİLAH ALMIŞ

Harun Gül, savunmasında “Kasten öldürmek istemedim, böyle bir niyetim yoktu. Silahı aldatma olayını gördükten 5-10 gün sonra aldım. Eşimin WhatsApp yazışmalarında beni tehdit eden mesajları vardı. Ruhsatsız silahı Eminönü’nden tanımadığım bir şahıstan 3 bin TL’ye aldım. Ben 2021 yılında eşime karşı boşanma davası açtım. Avukatın bana söylediğine göre dava düşmüş. Eşim devlet korumasındaydı” dedi.

Cinayet gününü anlatan Gül şu iddialarda bulundu:

“Eşim beni arayıp çocukları görmek istedi. Çocukları sünnet ettireceğimi o zaman gelip görebileceğini söyledim. Sonra 3 ay kadar görüşmedik. Olay gününün 2-3 gün öncesinden arayıp çocuğun sünneti için randevu aldığımı, istersen çocuğu gel diyerek sünnet gününü ve hastaneyi söyledim. Olay gününden bir gün önce, sünnetten sonra çocuklar ve Serpil ile birlikte eve gittik. O gece çocuklarla beraber evde kaldı. Sabah olduğunda ‘sen bunu bize neden yaptın, Ne istedin yıktım yuvamızı?’ dedim. O da bana ‘erkek olsaydın benim elimden tutsaydın. Sen erkek değilsin’ dedi. Anneme hakaret etti. Çocukları alacağını söyledi. O an öldürme fikri bende oluştu. Ben gidiyorum diye koşarak evden çıktı. Evden çıkarken vestiyerden silahı aldım. Ben de koşarak peşinden gittim. Sonrasını hatırlamıyorum. Silahı çektiğim anlar gözümün önüne gelmiyor.”

GÖRÜNTÜLER ZANLIYI YALANLADI

Duruşma sırasında cinayet günü yaşananlara ilişkin görüntüler Harun Gül’ün beyanlarını yalanladı. Aldatıldığı için eski eşiyle barışmaya çalışmadığını öne süren Harun Gül’ün cinayetten önce apartmanın önünde, gitmek isteyen kadına engel olduğu, önünde diz çökerek ikna etmeye çalıştığı görüldü. Silahın eline geçmesiyle kadının kaçtığı zanlının ise peşinden koştuğu görüldü. Yine görüntülerin devamında sokakta katilin Serpil Gül’e arkadan yaklaşarak kafasından ateş ettiği, silahın tutukluk yaptığı ve doldur boşalt yaparak ateş etmeye devam ettiği görüldü.

‘ERKEK ALDATINCA KONUŞULMUYOR’

Görüntülerin ardından konuşan müşteki avukatı Kaya Kartal, “Aldatma ve tahrik iddiaları çürümüştür. Karım benim malımdır, beni terk edemez ederse de cezasını bulur düşüncesinin yansımasıdır. Ortada tahrik yoktur” dedi. Avukat Sevda Demirtaş ise “Sanık avukatları ‘bu cinayet aldatan bir kadının cinayetidir’ demişti. Hiçbir erkek aldatan bir kadının önünde diz çökmez, cinayetin tasarlanarak işlendiği açıktır” diye konuştu.

Serpil Kartal’ın erkek kardeşi Abdullah Kırtıl da söz alarak, “Sürekli olarak kardeşimin aldattığı iddia ediliyor ortada somut bir kanıt olmamasına rağmen. Aldattığı iddia edilen kadın öldürülüyor da erkek aldatınca bu neden konuşulmuyor? Bu şahıs çocuklu bir kadınla imam nikahı kıymıştır. Laik bir ülkede yaşıyoruz ve dini nikah bildiğim kadarıyla yasal değil. Bu neden aldatma sayılmıyor?” diye sordu.

‘KARDEŞİM ŞİDDET GÖRÜYORDU’

Serpil Kartal’ın ağabeyi Uğur Kartal ise kız kardeşinin evliliği sürecinde şiddet gördüğünü belirterek, “Bana şiddet gördüğünü, aç ve parasız bırakıldığını söylemişti. Çocukları okula beslenmesiz göndermek zorunda kalıyormuş. Aldatma iddiasından 3 ay önce bana ‘dayanamıyorum gel beni al’ dedi. Oturduğu ev rutubetli ve kötüydü. Ben gidip onu evden aldım. 15 gün bizde kaldı. Sonrasında çocukları var diye konuşup kendim barıştırdım” diye konuştu.

SAVCI MÜTAALASI: CİNAYETİ ÖNCEDEN KURGULADI

Mütalaasını okuyan savcı sanığın cinayeti önceden planlayıp kurguladığını ve evine getirdiği Serpil Kartal’ı bilerek aldatma tartışmasına çektiğine vurgu yaparak, “boşanmış olduğu eşini önceden edindiği tabanca ile toplamda 3 kez ateş ederek öldürdüğü tarafımızca sabit bulunmuştur” dedi.

Savcı, sanığın boşandığı eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası almasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme Harun Gül’ün tutukluluk halinin devamına hükmederken, avukatların mütalaaya karşı savunmalarını almak için duruşmayı 19 Eylül saat 15.00’e erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem