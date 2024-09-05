Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler

Kavurucu sıcaklar ve özellikle gece artan nem nedeniyle yaz zor geçti. Eylül ayına girilmesiyle birlikte yer yer kendini gösteren yağmur rahat bir nefes almamızı sağladı. Hafta sonu ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne sağanak geliyor. İşte haritalarla 5 günlü hava durumu tahminleri...

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Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler

Yaz aylarının sona ermesinin ardından sonbahar, yağmurlarla kendini hissettirmeye başladı. Hafta sonu Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Hava sıcakları ise hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek.

Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler - Resim : 1

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GEÇİŞ

Habertürk'e göre, İstanbul’da cumartesi sabahı Boğaziçi çevresinde yağmur görülebilir, cumartesi öğleden sonra hava daha rüzgarlı ve Avrupa yakasında gök gürültülü sağanak geçişli olacak. Bu sırada Trakya, daha kuvvetli ve hayatı etkileyecek sağanaklara yakalanabilir.

Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler - Resim : 2

PAZAR GÜNÜ NASIL GEÇECEK?

Pazar sabahı da İstanbul çevresinde yağmur ihtimali bulunuyor ancak şiddetli bir sağanak beklenmiyor. Pazar öğleden sonra hava şimdilik açık olacak görünüyor.

İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 30°C seviyesine çıkarken, gecenin en düşük sıcaklığı merkezi ilçelerde 22°C’ye kadar düşüyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

6 Eylül Cuma
6 Eylül Cuma

7 Eylül Cumartesi
7 Eylül Cumartesi

Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler - Resim : 5
8 Eylül Pazar
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler - Resim : 6
9 Eylül Pazartesi
Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: İstanbul'da Yazdan Kalma Son Günler - Resim : 7
10 Eylül Salı

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