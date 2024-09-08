Kuş Gribinde Korkutan Gelişme! Hayvan Teması Olmadan İlk Bulaşma Gerçekleşti

ABD'nin Missouri eyaletinde görülen kuş gribi vakası, hayvanlarla temas olmadan rapor edilen ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar bu gelişmeyi yakından izliyor, ancak insandan insana bulaşma şu an için doğrulanmadı.

KUŞ GRİBİNDE BİR İLK

Bu vaka 2024 yılında ABD'de bildirilen 14. kuş gribi vakası olurken, aynı zamanda enfekte hayvanlara mesleki maruziyet olmadan bildirilen ilk kuş gribi vakası oldu.

Hastanın hastaneye kaldırıldığı, altta yatan sağlık sorunları olduğu ve grip antiviral ilaçlarıyla tedavi edildiği bildirildi. Hasta daha sonra taburcu edildi ve iyileşti. Hastanın bilinen bir hayvan maruziyeti olmadığı, yakın temaslar arasında ya da başka bir şekilde devam eden bir bulaşma da tespit edilmediği bildirildi.

H5N1 NEDİR?

H5N1, kuş gribi olarak da bilinen ve insanlara bulaşabilen bir influenza virüsüdür. Bu virüs genellikle kuşlarda bulunur ancak nadir durumlarda insanlara da bulaşabilir. H5N1, insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve bazen ölümcül olabilir. Bu virüs, özellikle kuşlarla temas halinde olan kişilerde veya enfekte kuşların bulunduğu bölgelerde risk oluşturur.



H5N1'a maruz kalmış kişilerin belirtileri arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları ve baş ağrısı bulunabilir. H5N1 enfeksiyonunu önlemek için hijyenik önlemler almak, kuşlara teması sınırlamak ve uygun koruyucu ekipman kullanmak önemlidir. İlk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de tespit edilmiş ve 1997'de Hong Kong'da virüs bulaşan 18 kişiden 6'sı ölünce insanların bu virüsü yayabileceği ve ciddi sonuçları olabileceği araştırmacılar tarafından duyurulmuştu.



DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.