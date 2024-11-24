Hizbullah, İsrail'in Kritik Noktalarını Vurdu: Ülkede Siren Sesleri Yükseliyor

Hizbullah, İsrail’in güneyinde bulunan bir deniz üssüne ve Tel Aviv’deki askeri hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu.

Örgütün Telegram hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Aşdod Deniz Üssü'ne bir saldırı uçağı sürüsü kullanarak ilk kez bir hava saldırısı başlatıldı" denildi. Uluslararası basın kuruluşlarından alınan habere göre, İsrail’in pek çok bölgesinde sirenler çaldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan tarafından atılan roketlerin engellendiği savunuldu.

İsrail cephesinden yapılan iki ayrı açıklamada, 18 roketin Lübnan’dan İsrail tarafına geçtiği, 30’a yakın roketin ise kuzeyde "Lübnan'dan İsrail topraklarına geçtiğinin tespit edildiği” bildirildi.

Saldırılarda en az 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ve güney Lübnan'daki İsrail mevzilerine yönelik 34 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail'in Kfar Blum yerleşimindeki İsrail birliklerinin bir dizi roket saldırısı ile hedef alındığı belirtilirken, Lübnan'ın el-Bayyaada kasabasında ise bir Merkava tankının Hizbullah güçleri tarafından vurulduğu aktarıldı. Tankta bulunan bazı askerlerin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi.