Netanyahu İçin Tutuklama Emri Sonrası İlk! İsrailliler Sokaklara Döküldü, İstifa Çağrısı Yaptı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail halkı her cumartesi olduğu gibi bu hafta da protesto düzenleyerek ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından ilk kez düzenlenen protestolarda, binlerce kişi başkent Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplandı. Göstericiler, Netanyahu için "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

'ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALA'

Davul ve düdük çalarak tepkilerini gösteren protestocular, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için hükümete esir takası ve ateşkes anlaşması imzalaması çağrısında bulundu. Ayrıca, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un Tel Aviv'deki konutunun önünde de hükümet karşıtı bir grup protestocu toplandı.

Diğer yandan Batı Kudüs'te de gösteriler düzenlendi. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması adına hükümetten esir takası anlaşması imzalamasını talep eden yüzlerce gösterici, Batı Kudüs'te yürüyüş düzenledi.

Kaynak: AA