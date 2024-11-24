İngiltere'de Şüpheli Paket Alarmları: Son 24 saatte Üç Kez...

İngiltere'nin başkenti Londra'da son 24 saatte 3 kez şüpheli paket bildirimi nedeniyle alarm durumuna geçildi.

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İngiltere'de Şüpheli Paket Alarmları: Son 24 saatte Üç Kez...

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Gatwick Havalimanı'nındaki şüpheli paket bildirimlerinin ardından Euston Tren İstasyonu'nda da şüpheli paket bulundu.

İngiltere'de Şüpheli Paket Alarmları: Son 24 saatte Üç Kez... - Resim : 1

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunmasının ardından istasyon, görevliler tarafından boşaltıldı. Şüpheli paket, uzman memurlar tarafından kontrollü patlama ile imha edildi.

İngiltere'de Şüpheli Paket Alarmları: Son 24 saatte Üç Kez... - Resim : 2

İngiliz polisi, önceki gün ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki şüpheli paket ihbarının ardından kontrollü patlama gerçekleştirdi. Yine aynı gün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda da bir yolcunun bagajında şüpheli̇ yasak madde bulunması üzerine bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi. Olayın ardından bagajdaki şüpheli paketin güvenli hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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