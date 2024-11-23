İsrail Gazze'de Cami Bombaladı! Yaralılar Var

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir camiyi bombaladı. Saldırıda en az 3 kişi yaralanırken, cami de kullanılamaz duruma geldi.

İsrail Gazze'de Cami Bombaladı! Yaralılar Var

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldı. Cibaliya'daki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları kamptaki el-Faruk Camisini ve çevresini bombaladı. İsrail bombardımanında cami kullanılamaz hale gelirken, saldırıda en az 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun camiyi hedef aldığı görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı. Görüntülerde bölge halkının saldırıyı fark etmesinin ardından kaçıştığı, saldırının ardından caminin de harabeye döndüğü görülüyor.

İsrail Gazze'de Cami Bombaladı! Yaralılar Var - Resim : 1

BİR YILDA 815 CAMİ YIKILDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 815 cami tamamen yıkıldı, 151 cami restorasyona ihtiyaç duyacak şekilde ciddi zarar aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 176 Filistinli öldü, 104 bin 473 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail Gazze'de Cami Bombaladı! Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: AA

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