İsrail 415 Gündür Katlediyor! Gazze'de Can Kaybı Yine Arttı

İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de son 24 saatte 35 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 44 bin 211'e yükseldi.

İsrail 415 Gündür Katlediyor! Gazze'de Can Kaybı Yine Arttı

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 35 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 211'e, yaralı sayısının da 104 bin 567'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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