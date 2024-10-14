ABD'de Uçak Kazası! Pilot Öldü, 1 Yolcu Yaralandı
ABD'nin Georgia eyaletinde bir küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybederken, 1 yolcu da yaralandı.
Sık sık uçak kazası haberleriyle gündeme gelen ABD'nin Georgia eyaletindeki Savannah kentinde bir yerleşim bölgesine, dün gece küçük uçak düştü.
Kazada uçağın pilotu yaşamını yitirirken,1 yolcu hafif yaralandı. Uçağın düştüğü bölgede kimse zarar görmedi.
Federal Havacılık İdaresi, nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA