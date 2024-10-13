56 Yıllık Uçak Kazasında Gizem Çözüldü! 4 Ceset Yarım Asır Sonra Bulundu

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 1968'te aniden kaybolan askeri uçağı yıllarca bir sır olarak kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedeni bulunurken, şimdi de uçaktaki 4 askerin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.

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56 Yıllık Uçak Kazasında Gizem Çözüldü! 4 Ceset Yarım Asır Sonra Bulundu

Hindistan, yıllarca gizem olarak kalan bir uçak kazasında yaşanan gelişme konuşuyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 7 Şubat 1968'te Himalayalar'da kaybolan AN-12 uçağının akıbeti bbilinmiyordu. 2003 yılında ise Güney Dakka Buzulu'nda yürüyüş yapan dağcılar, bir insan cesedinin kalıntılarıyla karşılaşınca bunun, uçuşta bulunan Hint Ordusu askeri Sepoy Beli Ram olduğu belirlendi.

56 Yıllık Uçak Kazasında Gizem Çözüldü! 4 Ceset Yarım Asır Sonra Bulundu - Resim : 1

Sputnik'te yer alan habere göre; 2007'de üç ceset daha bulundu, ardından 21 Temmuz 2018'de Chandrabhaga-13 zirvesindeki dağcılık ekibinin Dakka buzul üssünde bir ceset daha bulduğu ve ekibin 11 Temmuz 2018'de uçağın enkazını ve bir askerin kalıntılarını bulduğu öğrenildi.

56 Yıllık Uçak Kazasında Gizem Çözüldü! 4 Ceset Yarım Asır Sonra Bulundu - Resim : 2

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

18 Ağustos 2019'daki 13 günlük arama ve kurtarma operasyonunun ardından uçağın enkazına ulaşılınca 29 Eylül 2024'te Hindistan Ordusu'na bağlı kurtarma ekipleri, 4 askerin daha cesedini bulundu. Dört cesetten üçünün Malkhan Singh, Sepoy Narayan Singh ve Craftsman Thomas Cheriyan'a ait olduğu tespit edildi.

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Kaynak: Sputnik

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