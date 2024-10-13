Dünyanın En Ünlü Havacılık Şirketinde Büyük Kriz! 17 Bin Kişiyi Birden İşten Çıkaracak
ABD'li uçak devi, fabrika grevi nedeniyle kayıplar derinleşiyor. Şirket, 17 bin kişiyi işten çıkarmayı planlarken, yeni uçaklarının lansmanını da 2026'ya erteledi.
Kaynak: CNBC-e
Boeing ile makinist sendikası arasında yaşanan gerginlik sonucu başlayan grev, 5. haftasına girdi. CNBC'nin haberine göre, bu sürecin etkileri giderek ağırlaşıyor. Boeing, toplam iş gücünün yaklaşık %10'unu, yani yaklaşık 17 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
767 KARGO UÇAĞININ ÜRETİMİ DURDURULACAK
Şirketin üretim planlarında da ciddi değişiklikler bekleniyor. Boeing, uzun süredir ertelenen yeni geniş gövdeli uçağının lansmanını 2026 yılına ertelediğini duyurdu. Ağustos ayında yapılan uçuş testleri sırasında yapısal bir hasar tespit edilmesi, projede gecikmelere neden oldu. Şirket CEO’su Kelly Ortberg, personeline gönderdiği bir notta, 2027’de kalan siparişlerin tamamlanmasının ardından 767 kargo uçağı üretiminin durdurulacağını açıkladı.
BOEİNG BÜYÜK ZARAR BİLDİRMEYE HAZIRLANIYOR
Boeing, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 9,97 dolarlık bir zarar bildireceğini duyurdu. Ticari uçak biriminde 3 milyar dolarlık, savunma biriminde ise 2 milyar dolarlık vergi öncesi gider beklendiği belirtildi. Ayrıca, şirket 1,3 milyar dolarlık bir işletme nakit çıkışı öngörüyor.
GREV BOEİNG’E AYDA 1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRİYOR
S&P Global Ratings, makinistlerin sendikanın Boeing ile yaptığı geçici anlaşmayı kabul etmeyerek grev başlatmasından bu yana, şirketin ayda 1 milyar dolardan fazla zarar ettiğini belirtti. Şirket ile Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği arasındaki gerilim, Boeing’in yeni bir sözleşme teklifini geri çekmesiyle daha da arttı.
COVID-19 SONRASI TALEPTE DÜŞÜŞ
Boeing CEO’su Kelly Ortberg, önümüzdeki aylarda işten çıkarmaların gerçekleşeceğini açıkladı. Bu karar, Covid-19 sonrası talebin azalması ve şirketin personel artırma çabalarının ardından geldi. Talep düşüşü, Boeing’in ve tedarikçilerinin üretim kapasitelerini yeniden değerlendirmelerine neden oldu.