Dünyanın En Ünlü Havacılık Şirketinde Büyük Kriz! 17 Bin Kişiyi Birden İşten Çıkaracak

BOEİNG BÜYÜK ZARAR BİLDİRMEYE HAZIRLANIYOR

Boeing, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 9,97 dolarlık bir zarar bildireceğini duyurdu. Ticari uçak biriminde 3 milyar dolarlık, savunma biriminde ise 2 milyar dolarlık vergi öncesi gider beklendiği belirtildi. Ayrıca, şirket 1,3 milyar dolarlık bir işletme nakit çıkışı öngörüyor.

GREV BOEİNG’E AYDA 1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRİYOR

S&P Global Ratings, makinistlerin sendikanın Boeing ile yaptığı geçici anlaşmayı kabul etmeyerek grev başlatmasından bu yana, şirketin ayda 1 milyar dolardan fazla zarar ettiğini belirtti. Şirket ile Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği arasındaki gerilim, Boeing’in yeni bir sözleşme teklifini geri çekmesiyle daha da arttı.