Netanyahu, Hollanda'ya Girdiği An Tutuklanacak: Yakalama Emri Çıkarılmıştı
Hollanda, UCM kararına uygun olarak İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye giriş yaptığı takdirde tutuklayacaklarını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacaklarını söyledi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi.
Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.
ZORUNLU TEMAS KURULMAYACAK
Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir" dedi.
İSRAİL'DEN UCM'YE 'ANTİSEMİTİZM' SUÇLAMASI
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) "antisemitizmle" suçladı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının "antisemitik" bir karar olduğu iddia edildi.
UCM'nin "taraflı ve ayrımcı" olduğu ileri sürülen açıklamada, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen suçlamaların "asılsız olduğu" iddia edilerek reddedildiği belirtildi.
Kaynak: AA