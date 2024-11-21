Netanyahu, Hollanda'ya Girdiği An Tutuklanacak: Yakalama Emri Çıkarılmıştı

Hollanda, UCM kararına uygun olarak İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye giriş yaptığı takdirde tutuklayacaklarını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacaklarını söyledi.

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Netanyahu, Hollanda'ya Girdiği An Tutuklanacak: Yakalama Emri Çıkarılmıştı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi.

Netanyahu, Hollanda'ya Girdiği An Tutuklanacak: Yakalama Emri Çıkarılmıştı - Resim : 1

Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

ZORUNLU TEMAS KURULMAYACAK

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir" dedi.

Netanyahu, Hollanda'ya Girdiği An Tutuklanacak: Yakalama Emri Çıkarılmıştı - Resim : 2
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp

İSRAİL'DEN UCM'YE 'ANTİSEMİTİZM' SUÇLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) "antisemitizmle" suçladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının "antisemitik" bir karar olduğu iddia edildi.

UCM'nin "taraflı ve ayrımcı" olduğu ileri sürülen açıklamada, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen suçlamaların "asılsız olduğu" iddia edilerek reddedildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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