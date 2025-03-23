Güney Kore'de Yangın Faciası! Can Kaybı Artıyor

Güney Kore’nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınlarında can kaybı artıyor. Cuma günü başlayan ve rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. En az bin 500 kişi geçici barınaklara tahliye edilirken, toplamda 3 bin 286 hektarlık alan küle döndü.

Güney Kore'de Yangın Faciası! Can Kaybı Artıyor

Güney Kore’nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Cuma günü başlayan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargâhı tarafından yapılan açıklamada, biri itfaiye personeli olmak üzere iki kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Beşi ağır olmak üzere altı itfaiye personelinin yaralandığı belirtildi. Yangınlar nedeniyle 39 yapının hasar gördüğü, söndürme çalışmalarının Sancheong, Uiseong, Ulju ve Gimhae bölgelerinde sürdüğü ifade edildi.

Yangınların geniş bir alana yayılması üzerine Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletleri ile Ulsan şehrinde afet durumu ilan etti. Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, yangınların kontrol altına alınması için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatını verdi.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara tahliye uyarılarına dikkat etmeleri ve güvenlik önlemlerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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